Emanuel Villa, sobre todo por su etapa en Cruz Azul en donde anotó 66 goles en 132 partidos, era uno de los delanteros de la Liga MX apuntados para ser nacionalizado y que pudiera vestir la playera de la Selección de México. Al respecto, nunca quedó del todo claro por qué el argentino no dio ese paso hacia adelante que le hubiese permitido, entre otras cosas, tal vez, haber participado, por ejemplo, de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 o de Brasil 2014.

A propósito, el exatacante se sinceró en un live de Instagram con el periodista Adrián Esparza, y reveló la cuestión principal por la que no llegó a lucir la playera de la Tri: "Yo digo que tiene que ver un poco de todo, porque no es naturalizarse por naturalizarse. Yo sí creo que hay que sentir mucho a un país para representarlo, tal vez estaba en un buen momento, pero todavía no sentía a México como hoy lo siento", confesó.

No obstante, Emanuel Villa también comentó que, de alguna forma, en la actualidad se lamenta por haber dejado pasar la posibilidad: "Hoy me siento más mexicano que argentino, tengo más tintes de un tipo mexicano que un tipo de raíces argentinas. Entonces hoy te diría que sí, sobre el final de mi carrera sí, anteriormente por más que hubiera dado la vida por jugar por México, tal vez no sentía a México como hoy lo siento, porque había venido de un proceso de dos años y me fui, pero siempre me maravillé con este país, pero me fui y volví y tal vez el Tito de Querétaro ya no era opción para la Selección. Aunque ya estaba medio veterano claro que me hubiera rifado así sea un partido molero en Estados Unidos, pero por supuesto que hubiera ido".

Por otra parte, también explicó que los trámites hubieran sido una traba en caso de haberse inclinado por integrar la Selección de México: "Si tenías un hijo en México, en automático podías pedir como papá la residencia, y ya con la residencia se hacía el trámite para la naturalización. En aquellos momentos el proceso era de tres años de FM3, dos años de FM2 y un año de FM1 y después pasabas a obtener la residencia permanente al séptimo año, te llevaba literalmente siete años, más casi seis meses el proceso de naturalización, pero cuando cambió la ley, hubo muchos futbolistas que empezaron a tener hijos y ya al momento de que nacía ya con el acta ibas a migración y en automático pedías la residencia y con ella pedías la naturalización. Ahora es un proceso de un año".

La carrera de Tito Villa en México

Emanuel Villa debutó en el Club Atlético Huracán de Argentina en 2001 y a México arribó en el año 2007 para jugar en Atlas Fútbol Club. Luego, en orden, pasó por: UAG Tecos (jugó dos temporadas en el Derby County de Inglaterra), Cruz Azul, Pumas UNAM, Tigres de la UANL, Querétaro (campeón de la Copa MX 2016 y Supercopa de México 2017) y Celaya. En total anotó 148 goles.