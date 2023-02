"Será un desastre": Importante directivo ex Chivas y Selección Mexicana califica la llegada de Diego Cocca

Parece que está por destaparse el humo blanco en la Selección Mexicana de Futbol, donde Diego Cocca sería elegido como el director técnico para tomar las riendas del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La inminente designación del argentino ya ha despertado todo tipo de debates, y no ha estado excenta de críticas.

Mientras el sudamericano negocia para seguir trabajando con Tigres UANL hasta el final del semestre, mucho se está hablando en las redes y medios de comunicación respecto de si el estilo de juego del sudamericano es el adecuado para el Tri, tal es el caso de un destacado exdirectivo de Chivas y la FMF.

En las últimas horas, Néstor de la Torre dejó en claro que está en contra de la llegada de Cocca al combinado nacional. Pese a los buenos resultados que ha arrojado en la Liga MX, considera que su gestión será completamente "un desastre".

“Con el Atlas jugó de la manera más defensiva que he visto (Cocca). Fue muy eficiente, pero si México juega así internacionalmente, va a ser un desastre. Y a lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero yo lo que le he conocido es un desastre", declaró el ex Director de Selecciones Nacionales para Marca Claro.

"Siguen buscando al técnico de moda y que ha tenido éxito últimamente, pero no de planear de acuerdo con las características de los jugadores mexicanos para tener un sistema idóneo a las características de la idiosincrásica y capacidades físicas y mentales. Vamos a seguir dando bandazos”, añadió.

Sobre la misma temática, De la Torre consideró que la reestructuración llevada a cabo por la Federación Mexicana de Futbol no producirá grandes cambios en lo deportivo, a la vez que vaticinó una nueva "crisis" de la mano de Cocca.