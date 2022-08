André-Pierre Gignac visitó el programa de Franco Escamilla, "Desde el Cerro de la Silla", y habló sobre varias cuestiones vinculadas a su carrera profesional. El delantero de Tigres UANL llegó a México en 2015, procedente desde Olympique de Marsella, y ha logrado convertirse en un temible goleador de la competición.

En la entrevista, Gignac habló de diversos temas, como las ofertas millonarias que rechazó para seguir en la Liga MX. Algo que llamó la atención fue su recuerdo el Mundial de Sudáfrica 2010, del que formó parte con la Selección de Francia. En aquella ocasión, fue México el protagonista que le propinó un duro golpe en su carrera.

"Era mi sueño jugar un Mundial, y fue una pesadilla. Llegamos, todo bien, y ese partido hacía menos 12 grados. Un friazo increíble, todo verde el estadio. Entro al medio tiempo y nos ganan", recordó Gignac. El duelo tuvo lugar el 17 de julio de 2010. México se impuso por 2-0 con goles de Chicharito Hernández y Cuauhtémoc Blanco.

Aquel día, hubo una fuerte discusión en el vestuario francés. Gignac recordó: "Hubo un problema entre el entrenador y Nicolás Anelka, y eso hizo que el grupo explote. Nos fue mal. Él jugador se volvió a Francia, es complicado perder un jugador en una competencia tan importante. No reaccionamos de la manera correcta, no quisimos entrenar y fue una pesadilla. Lo voy a recordar de una manera negativa, pero ellos nos ganaron y pasaron la fase de grupos", expresó el goleador francés.

El recuerdo de Héctor Moreno

En el programa también estuvo Héctor Moreno, zaguero que estuvo aquel día con la Seleccion Mexicana, y afirmó que no se enteraron de lo que ocurrió en el vestuario rival: "Nosotros no teníamos idea. Vi el documental de Anelka (2020) y ahí jugamos la media parte en contra, pero nosotros no teníamos idea. Estábamos contra la Francia, la super Selección, con Ribery, Malouda, un equipazo. Siempre son favoritos", manifestó el zaguero de Rayados.