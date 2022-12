La eliminación en el Mundial Qatar 2022 puso punto final al ciclo de Gerardo Martino como director técnico de la Selección Mexicana. Es por eso que desde entonces se han manejado muchos nombres para reemplazarlo, pero hay un candidato que se descartó para dirigir al Tri.

Se trata de Víctor Manuel Vucetich. El experimentado entrenador de Monterrey es uno de los que sabe lo que es sentarse en el banquillo de la Selección Mexicana, pero asegura que no es una opción de cara al próximo ciclo mundialista y considera que hay gente capacitada para el puesto.

“Yo estoy descartado, pero creo que hay gente mexicana que puede realmente participar y hacer las cosas muy bien, tenemos gente muy capaz, ya tuvimos una experiencia, van dos experiencias con técnicos extranjeros en los últimos mundiales, creo que es el momento la estafeta a un técnico mexicano”, dijo Vucetich a ESPN.

En ese sentido, el director técnico de Rayados asegura que la responsabilidad del fracaso en Qatar 2022 es compartida. "Todos son culpables, todos tienen una parte de la culpa, unos por no saber proyectar, otros por no saber dirigir, por no saber asumir la responsabilidad, creo que todos somos parte de un fracaso".

¿Cómo le fue al Tri en Qatar 2022?

La Selección Mexicana se despidió de la fase de grupos con cuatro unidades, luego de haber sumado un punto ante Polonia y vencer a Arabia Saudita en la última fecha. Sin embargo, el equipo de Martino no pudo superar a los europeos en la diferencia de goles y por eso quedó tercero en el Grupo C.