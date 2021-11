Los cánticos homofóbicos siguen causando problemas entre la FIFA y la Selección Mexicana, pues los castigos no paran, pero hay una advertencia que tiene preocupado en demasía al jugador de Cruz Azul, Luis Romo, qué es perder el boleto al Mundial de Qatar 2022 por esta palabra que detesta el máximo rector del futbol mundial.

Ante esto, Romo aprovechó el último duelo de La Máquina para suplicar a la fanaticada para que dejen de realizar este polémico grito, ya que puede traer graves consecuencias: “se nos puede ir el Mundial. Es una pena que eso se siga dando el grito. Es algo que ya tenemos que aprender, cambiar esa mentalidad. Puede ser que para unos sea malos y para otros no lo sea, pero la realidad es que nos está afectando y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos, porque ya provocó un veto de dos partidos para la Selección".

Romo no dejó de insistir con su petición al público, pues señaló que hay formas más adecuadas para apoyar al equipo en cada partido: "Lo que uno más quiere, insistió, es que la gente venga a cantarte el himno y apoyarte, es complicado que por ese tema que es tan básico te sigan perjudicando".

También el cementero reveló que no sólo es una afectación de sanciones sino también en lo deportivo, pues les quita el ritmo y si el encuentro está en momentos cruciales eso puede ser contraproducente: "Sé que nos quieren apoyar, pero estamos en un buen ritmo y hacen el grito y nos cortan el ritmo. Hay que ser un poco más conscientes de todo por el daño que se le está haciendo al futbol mexicano. La verdad me da muchísimo coraje como jugador porque realmente afecta, no solo a nosotros como futbolistas, sino a todo un país porque ya nos etiquetan por el grito".

Romo señaló que en lo ético "estamos muy mal, tenemos que solucionarlo porque esto nos puede dejar sin un Mundial. Pocas veces viene la Selección y ahora que los tenemos acá ya no podemos contar con los aficionados y eso frustra mucho. Pedirle que haga consciencia de favor, tenemos que cambiar esa cultura urgentemente ya”.