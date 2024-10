La Selección Mexicana se despidió con un saldo favorable de la fecha FIFA de octubre tras vencer a Estados Unidos por 2-0 en Guadalajara. Ahora, el conjunto nacional tendrá aproximadamente un mes para esperar por sus dos próximos partidos, los cuales serán ya en el ámbito oficial frente a Honduras por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Si bien se especulaba con que el encuentro de ida podía llevarse a cabo en Tegucigalpa, finalmente la Federación de Futbol de Honduras (FFH) confirmó que el duelo se llevará a cabo en San Pedro Sula.

“Tras analizar las posibles sedes para el partido de Liga de Naciones entre Honduras y México, programado para el próximo 15 de noviembre, se ha decidido realizar el encuentro en el Estadio General Morazán, en la ciudad de San Pedro Sula”, indicó la FFH en un escueto comunicado.

México y Honduras volverán a enfrentarse tras el picante cruce ocurrido en 2023 por el mismo torneo. (Imago)

Cabe mencionar que la serie entre la Selección Mexicana y el equipo centroamericano será una suerte de reedición de lo ocurrido en la edición 2023-2024 de este mismo torneo. En aquella ocasión, también en cuartos de final, Honduras ganó 2-0 la ida en Tegucigalpa y luego el Tri se tomó revancha venciendo por idéntico resultado, con un gol de Edson Álvarez a los 11 minutos del tiempo adicionado de la segunda mitad, para clasificarse a semifinales por penales.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta?

Cuatro días después del partido que se llevará a cabo en San Pedro Sula, la serie se definirá en suelo azteca. El estadio que albergará el encuentro será el Nemesio Diez de Toluca, el cual lo hará el 19 de noviembre a las 20:30 horas.

Cabe destacar que los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su lugar en la Copa Oro 2025 y se clasificarán al Final Four que se disputará el próximo año. El resto de las tres llaves enfrentarán a Canadá vs. Surinam, Estados Unidos vs. Jamaica y Panamá vs. Costa Rica.