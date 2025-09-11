Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

¿Cuánto afectaron los empates? Se conoció el lugar de la Selección Mexicana en el próximo Ranking FIFA

Tras los encuentros amistosos contra los asiáticos, el Tri ya conoce su posición en el listado de selecciones de septiembre del 2025.

Por Agustín Zabaleta

La Selección Mexicana ya conoce su nuevo lugar en el Ranking FIFA de septiembre
© Getty ImagesLa Selección Mexicana ya conoce su nuevo lugar en el Ranking FIFA de septiembre

Luego del parón de Selecciones por la Fecha FIFA, una cuestión que siempre esperan los aficionados alrededor del mundo es qué lugar ocupa su país en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.

En esta oportunidad, el ranking de septiembre se dará a conocer de manera oficial recién el 17 del mismo mes. Sin embargo, existen periodistas que son expertos en la materia de este ranking y ya calcularon los puntos para saber qué lugar ocupará cada país.

Uno de esos casos es el de Cambio de Juego. El medio especializado se adelantó a la casa madre del fútbol mundial al revelar que puesto ocupará cada país. Y, en consecuencia, también lo hizo con la posición que ocupará la Selección Mexicana luego de empatar en los amistosos ante Japón y Corea del Sur.

Publicidad
PosiciónPaísPuntosVariación
12Alemania1704,27-3
13Colombia1692,11+1
14México1688,38-1
15Uruguay1673,65+1
16Estados Unidos1670,04-1

La página reveló que en el Top 10 habrá varios cambios como hacía mucho no pasaba. Argentina caerá del #1 al #3, pasando España a ser la mejor selección del Ranking seguido por Francia. Brasil caerá al 6° lugar y será sobre pasado por Portugal. En tanto, Alemania pasa de la 9° a la 12° posición, siendo superado por Croacia, Italia y Marruecos.

En lo que respecta a la zona de posición de México, el conjunto al mando de Javier Aguirre caerá un lugar en comparación al listado de julio, del 14° al 13°. Fue superado por Colombia y por debajo tendrá a Uruguay, que sobrepasó a Estados Unidos.

Publicidad
Tweet placeholder
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

ver también

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

¿Cuál fue la máxima posición de la Selección Mexicana en el Ranking FIFA?

Desde la implementación del Ranking FIFA en 1993, México atravesó por distintas posiciones en el listado, siendo en mayo del 2006 su mejor posición cuando alcanzó el 4° lugar. En tanto, su peor clasificación fue en julio del 2015, cuando cayó hasta la posición 40.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Cuándo vuelve a jugar México tras el amistoso ante Corea del Sur?
Selección Mexicana

¿Cuándo vuelve a jugar México tras el amistoso ante Corea del Sur?

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana
Selección Mexicana

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana

Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de la historia del futbol
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de la historia del futbol

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo