Luego del parón de Selecciones por la Fecha FIFA, una cuestión que siempre esperan los aficionados alrededor del mundo es qué lugar ocupa su país en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.

En esta oportunidad, el ranking de septiembre se dará a conocer de manera oficial recién el 17 del mismo mes. Sin embargo, existen periodistas que son expertos en la materia de este ranking y ya calcularon los puntos para saber qué lugar ocupará cada país.

Uno de esos casos es el de Cambio de Juego. El medio especializado se adelantó a la casa madre del fútbol mundial al revelar que puesto ocupará cada país. Y, en consecuencia, también lo hizo con la posición que ocupará la Selección Mexicana luego de empatar en los amistosos ante Japón y Corea del Sur.

Posición País Puntos Variación 12 Alemania 1704,27 -3 13 Colombia 1692,11 +1 14 México 1688,38 -1 15 Uruguay 1673,65 +1 16 Estados Unidos 1670,04 -1

La página reveló que en el Top 10 habrá varios cambios como hacía mucho no pasaba. Argentina caerá del #1 al #3, pasando España a ser la mejor selección del Ranking seguido por Francia. Brasil caerá al 6° lugar y será sobre pasado por Portugal. En tanto, Alemania pasa de la 9° a la 12° posición, siendo superado por Croacia, Italia y Marruecos.

En lo que respecta a la zona de posición de México, el conjunto al mando de Javier Aguirre caerá un lugar en comparación al listado de julio, del 14° al 13°. Fue superado por Colombia y por debajo tendrá a Uruguay, que sobrepasó a Estados Unidos.

¿Cuál fue la máxima posición de la Selección Mexicana en el Ranking FIFA?

Desde la implementación del Ranking FIFA en 1993, México atravesó por distintas posiciones en el listado, siendo en mayo del 2006 su mejor posición cuando alcanzó el 4° lugar. En tanto, su peor clasificación fue en julio del 2015, cuando cayó hasta la posición 40.