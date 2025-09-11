Antonio Mohamed ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores de México en los últimos años. El argentino ha conseguido resultados más que positivos que lo llevaron a ser ser campeón en varios equipos del futbol mexicano.

El último fue Toluca, su actual institución, con la que ganó el Torneo Clausura 2025 hace unos meses atrás, logrando cortar la hegemonía del Club América que iba por el tetracampeonato. Además, luego también se quedaron con el Campeón de Campeones.

Muchos se han preguntado en varias ocasiones por qué el argentino no tuvo la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana, ya que se había ganado la oportunidad con el trabajo que fue haciendo en años, pero lo cierto es que por ahora no se dio.

Este miércoles, habló con el programa Fútbol Picante en ESPN y se refirió a la posibilidad de ser entrenador del Tri alguna vez en su carrera. En ocasiones anteriores, el argentino ya había sido vinculado cuando se buscaba entrenador para el equipo.

¿Antonio Mohamed quiere dirigir a México?

“Mi momento pasó… era cuando fue Cocca”, reveló Mohamed, dejando en claro que su oportunidad ya pasó y que difícilmente tenga la oportunidad de dirigir al seleccionado que hoy conduce Javier Aguirre.

“Para mí ese era mi momento. Tuve charlas, dos zooms. La primera charla me pareció interesante, la segunda charla nada”, agregó. El DT dijo que lo llamaron por compromiso y que vio que no estaban interesados en contratarlo a pesar de que se reunió con dirigentes.

