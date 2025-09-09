Las cosas no están yendo bien para la Selección Mexicana a un año de la Copa del Mundo: el ‘Tri’ no pudo cerrar con una sonrisa la jornada FIFA y empató por 2-2 ante Corea del Sur en Nashville. Aunque había comenzado el partido en ventaja, no pudo sostener la victoria parcial, terminaron remontándoselo en el complemento, y lo igualó sobre la hora.

Si las sensaciones ya no eran buenas luego del empate sin goles ante Japón del primer amistoso de esta fecha, todo siguió igual con este último traspié en Estados Unidos. Ante un importante marco de fanáticos mexicanos, el conjunto de Javier Aguirre volvió a quedar en deuda con la afición no sólo en los resultados sino sobre todo en el juego.

Cuando hace algunos meses México se consagró en la Copa Oro, los simpatizantes no habían quedado conformes más allá de la alegría del momento: sentían que los rivales eran de una jerarquía mucho menor a la de un Mundial y no eran la mejor medida. Ahora, contra dos oponentes de mayor calibre, quedaron expuestos los defectos del equipo, y el cuerpo técnico tendrá mucho por corregir.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El ‘Tri’ regresará a la competencia oficial dentro de muy poco: disputará dos nuevos amistosos en octubre, ante contrincantes que ya confirmaron su clasificación al Mundial 2026 y que sin dudas serán también buenas pruebas por la jerarquía de los futbolistas que tiene y porque podrían tocarle en el sorteo de la competencia.

Según la plataforma oficial de la Federación Mexicana, en primer lugar la escuadra nacional se medirá ante Colombia el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos), y posteriormente se verá las caras ante Ecuador el martes 14 de octubre en el Estadio Akron (Guadalajara, México). Ambos cruces aún tienen horario pendiente de confirmación.

Todos los demás nombres de potenciales oponentes antes de la Copa del Mundo son tan sólo rumores o trascendidos: oficialmente se han definido y acordado esos dos cotejos ante rivales de CONMEBOL. Para satisfacer los reclamos de la afición y darle una buena medida a los jugadores, se buscan más rivales de jerarquía internacional y calidad para enfrentar.

