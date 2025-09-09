Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

Santiago Giménez evita la derrota de México ante Corea del Sur con un golazo agónico

El Chaquito puso el 2-2 definitivo en el cuarto minuto agregado de la segunda mitad con un gran zurdazo.

Por Juan Ignacio Barbieri

Giménez anotó su sexto gol en la Selección Mexicana.
© CapturaGiménez anotó su sexto gol en la Selección Mexicana.

México se salvó de la derrota ante Corea del Sur en Nashville por el segundo y último amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre. Cuando todo parecía acabado con el marcador por 2-1 en favor de los asiáticos, Santiago Giménez sacó de la galera un golazo para evitar la caída del Tri.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

ver también

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

En el cuarto minuto del tiempo agregado de la segunda mitad, el Chaquito, que había entrado durante la segunda etapa en lugar de Raúl Jiménez, dejó pasar el balón entre sus piernas tras asistencia de Jorge Sánchez y se perfiló para sacar un disparo a colocar con su pie izquierdo. Poco pudo hacer el portero Kim Seung-gyu, cuya volada le agregó más espectacularidad al tanto.

Tweet placeholder
Publicidad

De esta manera, el delantero de Milan, de 24 años, anotó su sexto gol en el Tri tras 44 partidos jugados. Su anterior tanto había sido en la derrota por 4-2 ante Suiza en junio pasado y por uno de los amistosos previos a la Copa Oro 2025.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Con nuevo líder: así quedó el ranking FIFA tras la derrota de Argentina ante Ecuador
Futbol Internacional

Con nuevo líder: así quedó el ranking FIFA tras la derrota de Argentina ante Ecuador

¿Cuándo vuelve a jugar México tras el amistoso ante Corea del Sur?
Selección Mexicana

¿Cuándo vuelve a jugar México tras el amistoso ante Corea del Sur?

¡Entró y lastimó! Heung-Min Son y un golazo para Corea en el amistoso ante México
Selección Mexicana

¡Entró y lastimó! Heung-Min Son y un golazo para Corea en el amistoso ante México

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo