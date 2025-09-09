México se salvó de la derrota ante Corea del Sur en Nashville por el segundo y último amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre. Cuando todo parecía acabado con el marcador por 2-1 en favor de los asiáticos, Santiago Giménez sacó de la galera un golazo para evitar la caída del Tri.

ver también ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

En el cuarto minuto del tiempo agregado de la segunda mitad, el Chaquito, que había entrado durante la segunda etapa en lugar de Raúl Jiménez, dejó pasar el balón entre sus piernas tras asistencia de Jorge Sánchez y se perfiló para sacar un disparo a colocar con su pie izquierdo. Poco pudo hacer el portero Kim Seung-gyu, cuya volada le agregó más espectacularidad al tanto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el delantero de Milan, de 24 años, anotó su sexto gol en el Tri tras 44 partidos jugados. Su anterior tanto había sido en la derrota por 4-2 ante Suiza en junio pasado y por uno de los amistosos previos a la Copa Oro 2025.