A la vista de los últimos sucesos en la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Cocca, entrenador y analista deportivo, hizo declaraciones contundentes sobre las críticas recibidas.

¿Qué dijo Cocca?

“Estoy feliz, orgulloso de ser el técnico de México. Ha sido difícil llegar aquí. La silla que ocupo es para criticar, la culpa de todo siempre va a ser mía. Lo he pasado en clubes, pero lo que me mueve es que si en clubes pudimos cambiar y hacer feliz a unos cuantos, si hago feliz a 140 millones de habitantes, será fantástico. Desde el día que me senté en la silla, acepto las buenas y las malas. La culpa es mía, pero eso no lo puedo manejar”, declaró el argentino.

El legado de Osorio y Martino, en la mira de Cocca

Luego, el entrenador hizo mención a los ciclos anteriores de Osorio y Martino: “Soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el Tata, con Osorio, y he evidenciado las críticas que no eran ciertas, ni justas. Cuando entendemos las cosas cómo son podemos resolverlas, como lo hemos hecho contra Estados Unidos y en corto plazo con una revancha“.

El pedido de Cocca

Diego Cocca, además de lo anterior, realizó un pedido expreso al público, asegurando que, si bien no se dieron los resultados esperados, necesita paciencia.

“Hay que demostrar que estamos fuertes, que somos un equipo, que hay que seguir creciendo, aprendiendo. Hay derecho a equivocarse, pero ya no debemos de equivocarnos. A veces se crece más en una derrota que un triunfo. Ojala que eso nos deje enseñanzas y se pueda crecer de esa manera lo sentirán la gente y nos podrá dar paciencia”, declaró.