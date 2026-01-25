En el marco del amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Bolivia en el Estadio Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el conjunto nacional se adelantó a los 68 minutos de partido gracias a una anotación del delantero Germán Berterame .

Periodista deportivo recibido en 2016, actualmente en Bolavip México siguiendo la información de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Con experiencia en sitios web especializados como La Pizarra del DT, Sphera Sports, La Media Inglesa y El Futbolero. Creador de Gambeta, medio deportivo argentino con cobertura de toda la actividad del futbol local. Conduce la tira deportiva de 221 Radio de La Plata. Cubrió el Mundial Sub20 2023.