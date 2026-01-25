En el marco del amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Bolivia en el Estadio Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el conjunto nacional se adelantó a los 68 minutos de partido gracias a una anotación del delantero Germán Berterame.
Selección Mexicana
El gol de Germán Berterame en México vs. Bolivia, el nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami
El delantero argentino nacionalizado anotó el primer gol del Tri ante la Verde en el marco de un amistoso internacional.
