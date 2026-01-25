Es tendencia:
El gol de Germán Berterame en México vs. Bolivia, el nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El delantero argentino nacionalizado anotó el primer gol del Tri ante la Verde en el marco de un amistoso internacional.

Por Agustín Zabaleta

PANAMA CITY, PANAMA – JANUARY 22: German Berterame of Mexico reacts during an international friendly match between Panama and Mexico at Rommel Fernandez Stadium on January 22, 2026 in Panama City, Panama. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
© Getty ImagesPANAMA CITY, PANAMA – JANUARY 22: German Berterame of Mexico reacts during an international friendly match between Panama and Mexico at Rommel Fernandez Stadium on January 22, 2026 in Panama City, Panama. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

En el marco del amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Bolivia en el Estadio Ramón Aguilera Costas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el conjunto nacional se adelantó a los 68 minutos de partido gracias a una anotación del delantero Germán Berterame.

Agustín Zabaleta
