Julián Quiñones está brillando en el Al-Qadisiya y la gran mayoría coincide que su nivel es merecedor de ser convocado con la Selección Mexicana. Sin embargo, Javier Aguirre no se ha mostrado del todo convencido con el delantero ex América y Atlas.

El Vasco comentó que no lo ve a Julián Quiñones como delantero centro y que como extremo, cuando lo probó allí, no le terminó de gustar. Pero en el fondo también habría otra cuestión acerca del futbolista nacionalizado que podría explicar su falta de convencimiento.

¿Por qué Julián Quiñones no es prioridad para Javier Aguirre?

Según lo comentado por Carlos Rodrigo Hernández, periodista de Fox Sports, una razón encubierta sería que Javier Aguirre no lo considera del todo mexicano a Julián Quiñones.

“Se entrega, se entrena y hace grupo, pero a lo mejor esta cuestión de que no está comprometido al 100% con el país como le gustaría al Vasco Aguirre no lo convence“, agregó el reportero. Luego, el periodista mencionó un episodio que no habría caído bien en el grupo de la Selección Nacional.

Julián Quiñones lleva 44 goles en 50 partidos en Arabia Saudita (Getty Images)

Al plantel de México le habría molestado que cuando Julián Quiñones llegó por primera vez al Tri se lo anunció con “bombos y platillos”. “¿Por qué lo hicieron diferente si es mexicano y es igual a todos nosotros?”, se habrían preguntado en el grupo según lo revelado por el reportero.

Javier Aguirre mencionó este sábado, en la previa al amistoso con Bolivia, que considera que Julián Quiñones es un gran muchacho y que no le cierra la puerta a nadie. Pero la actualidad del delantero en Arabia Saudita tendría que colocarlo dentro de los mejores jugadores del Tri y eso, de momento, no está ocurriendo.

En síntesis