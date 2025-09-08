Es tendencia:
El jugador que fue borrado por Javier Aguirre de México y que no tendría chances de ir al Mundial

Javier Aguirre ya tiene una base de futbolistas definida para la Copa del Mundo y un futbolista no tendría chances de meterse.

Por Patricio Hechem

Javier Aguirre, el técnico de México
La Selección Mexicana juega este martes su segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de septiembre. El equipo de Javier Aguirre se enfrenta con Corea del Sur en un amistoso que inicia a las 19:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Geodis Park, ubicado en Nashville.

Si bien todavía le quedan algunos amistosos a México por disputar, Javier Aguirre parecería tener ya una base de futbolistas que tienen asegurado su lugar en la lista del Mundial 2026. Otros jugadores pelean por una plaza, mientras que uno en particular no tendría opciones de lucharla.

De acuerdo a lo informado por el periodista Alex de la Rosa de TUDN, Julián Quiñones la tiene difícil para volver a la Selección Mexicana. La semana previa, luego de la lesión de César Huerta, el Vasco tenía la opción de convocar a un delantero y no pensó en el ex atacante del América.

“No fue algo disciplinario ni mucho menos, pero no termina de encajar. A Javier no le gusta, no encontró bien dónde ponerlo: si por izquierda o por detrás del nueve”, detalló el reportero acerca de la percepción de Javier Aguirre sobre Julián Quiñones.

Julián Quiñones envió un guiño a Atlas y su afición

Julián Quiñones no iría al Mundial 2026 (Getty Images)

Ante los comentarios de Alex de la Rosa, David Faitelson agregó que el entrenador de la Selección Mexicana prefiere llamar a Germán Berterame antes que al delantero de Al-Qadisiya. Julián Quiñones se nacionalizó pensando en jugar el Mundial 2026 y sus chances parecen esfumarse.

La actualidad de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Julián Quiñones firmó con el Al-Qadisiya en julio de 2024. Desde ese momento, el delantero convirtió 26 goles en 35 partidos con el conjunto de Arabia Saudita. El atacante nacionalizado anotó un tanto en dos encuentros disputados en la actual temporada y, después de hacer dupla con Pierre Emerick Aubameyang la campaña pasada, ahora comparte ataque con Mateo Retegui, ex jugador de Atalanta.

