Javier Aguirre habló este sábado en la previa de lo que será el amistoso de la Selección Mexicana frente a Bolivia de este domingo. El Tri se sigue preparando de cara al Mundial 2026, aunque en este caso lo hace sin los futbolistas que están en Europa.

Publicidad

Publicidad

Uno que no juega ni en la Liga MX ni en el Viejo Continente es Julián Quiñones. El ex América y Atlas la está rompiendo en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita pero, a pesar de sus números y de su nivel, la percepción indica que el delantero corre de atrás para meterse en la lista del Mundial.

Javier Aguirre sobre Julián Quiñones

Es por eso que se le consultó a Javier Aguirre sobre Julián Quiñones en la conferencia de prensa: “Es difícil hablar de jugadores que no están aquí, porque si hablo de Quiñones tengo que hablar de 50 jugadores más, pero voy a hacer una excepción. Julián es un grandísimo muchacho. Es un jugador espectacular que en México hizo cosas maravillosas“.

Aunque lo destacó, luego el Vasco no aseguró que jugará el Mundial: “Por supuesto que nos ha ayudado y es un jugador que tiene unos registros que no encontramos fácilmente en otros jugadores. Lo he dicho, nadie tiene las puertas cerradas conmigo, pero bueno solo entran 26 y es un jugador como muchos otros que es elegible“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Javier Aguirre, en otras ocasiones, manifestó que no termina de encontrarle un lugar a Julián Quiñones, porque no le parece que es delantero centro pero cuando lo probó como extremo no le gustó. La realidad es que el nacionalizado viene jugando como segundo delantero desde su llegada a Al-Qadisiya.

ver también El doblete de Julián Quiñones ante Al-Ittihad para acercarse a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo en Arabia

Los números de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Primero compartió dupla de ataque con Pierre Emerick Aubameyang y ahora hace lo mismo pero con Mateo Retegui. Julián Quiñones convirtió 19 goles en 17 partidos durante esta temporada; el futbolista de México anotó 44 tantos en 50 encuentros desde su llegada a Arabia Saudita y pelea por un lugar en el Mundial.

Publicidad

Publicidad

En síntesis