La Selección Mexicana se prepara para disputar dos nuevos partidos amistosos en el comienzo de una nueva fecha FIFA, fundamentales para encontrar la mejor versión del equipo de cara al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

Publicidad

ver también Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, habló sobre el futuro del joven de México: “Han habido ofertas”

En los últimos dos partidos que jugó México, el nivel no fue el esperado y los resultados tampoco. El primero terminó en empate sin goles ante Japón, mientras que el segundo encuentro igualaron 2-2 ante Corea del Sur, ambos en Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Colombia el próximo 11 de octubre en Dallas, Texas. Mientras que el segundo compromiso será ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, frente a una selección de gran nivel que viene en crecimiento.

El entrenador tomó la decisión de volver a convocar a Julián Quiñones, después de haberlo dejado fuera de la convocatoria anteriormente, situación que había generado dudas sobre su participación en la máxima competencia internacional del año próximo.

Publicidad

Publicidad

El atacante, que actualmente brilla en Arabia Saudita, busca demostrar que está listo para destacar en el torneo más importante del mundo. Sin embargo, el panorama no será sencillo: existe una gran competencia en el ataque y Quiñones deberá ofrecer un plus para mantenerse en la consideración del DT.

ver también Raúl Jiménez, afuera de la lista de México de octubre: por qué no fue convocado por Javier Aguirre

¿Qué dijo Javier Aguirre?

En las últimas horas, Aguirre habló sobre el delantero y reveló una característica que, según él, lo diferencia del resto de los futbolistas mexicanos actuales: “Quiñones tiene una característica que no tenemos en México, que es la velocidad”, expresó el técnico del Tri en diálogo con Línea de 4 de TUDN, dejando en claro que no hay otro jugador capaz de aportar esa rapidez que distingue al atacante.

Publicidad