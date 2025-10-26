Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario de Julián Quiñones en Arabia Saudita

En Arabia Saudita, la liga ha logrado atraer a muchas figuras mundiales, y gran parte de ellos eligieron este destino motivados por los salarios astronómicos que se pagan, cifras que hoy en día ninguna otra liga puede ofrecer. El dinero se ha convertido en un factor clave para que jugadores de primer nivel decidan trasladarse al futbol árabe, generando un verdadero espectáculo tanto dentro como fuera de la cancha.

Uno de los casos más resonantes es el de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Hace un tiempo, el portugués decidió llegar al Al-Nassr, donde ha dejado huella con su rendimiento y profesionalismo. Hace unas semanas, CR7 renovó su contrato con el club hasta 2027, asegurándose un salario de 244 millones de dólares, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado del mundo actualmente.

En la misma liga encontramos al colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones. El atacante, con pasado en Atlas y América, está brillando en el Al Qadsiah FC y siempre compite por la Bota de Oro en cada jornada, incluso frente a figuras como Cristiano Ronaldo. Recientemente, Quiñones marcó un triplete que reflejó su gran estado de forma y sus ambiciones de clasificar al Mundial 2026.

Sin embargo, las diferencias económicas son evidentes. Según reveló el periodista Miguel Arizpe, Julián Quiñones percibe un salario de 4,5 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 244 millones de Cristiano Ronaldo, a pesar de que ambos compiten en el mismo torneo y en condiciones similares.

Valor de mercado de CR7 vs. Julián Quiñones

En cuanto a valor de mercado, según el sitio especializado Transfermarkt, tanto Cristiano Ronaldo como Julián Quiñones están tasados en 12 millones de euros cada uno. El portugués está en la etapa final de su carrera y su valor bajo con respecto a años anteriores.

