En su momento fue catalogado como el ‘Messi mexicano’, nacido en Victoria de Durango, México, y de bisabuelos españoles, Luka Romeo tomó la decisión de a que Selección representar de cara al futuro. Con el Mundial Sub 20 de Argentina en puerta, el extremo derecho de la Lazio no dudó en enfundarse la camisa de la albiceleste.

“Jugar un Mundial es el sueño de todos los pibes. Y encima se hace acá. Trataremos de llegar a lo máximo. Pero no me imaginaba todo esto. Todo pibe sueña con llegar a Primera, sí, pero jugar en la Selección con tu país y en tu país es lo mejor que se te puede dar”

A pesar de los intentos de México y España por convencer al juvenil de 18 años, él se sintió atraído por el proyecto de Argentina con Javier Mascherano al mando del proyecto como entrenador. “Yo me siento argentino. Cuando llego acá, siento que es mi casa, toda mi familia es argentina. La decisión pasó porque la Federación de Argentina lo buscó primero.

México y España vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso, pero la primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina. Después vinieron a hablar, pero decía que la primera que me había llamado había sido Argentina”.

Con 15 años y 219 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar en LaLiga, lo hizo con Mallorca. Además realizó tal hazaña nada más y nada menos que ante el Real Madrid. Un año después arribó a la Seria A con Lazio donde actualmente ha disputado 21 partidos y colaborado con una anotación.