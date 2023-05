Macías señala a un DT y revela un duro episodio en Chivas: "Fue la razón por la que me fui"

No ha sido un camino sencillo para José Juan Macías, quien desde su regreso a Chivas de Guadalajara ha sufrido dos lesiones de gravedad que lo han apartado de los terrenos de juego durante un largo tiempo.

Mientras se recupera de su lesión, el delantero habló sobre un duro episodio que vivió durante su primera etapa en el club rojiblanco y asegura que esto lo obligó a salir del Rebaño Sagrado en el Clausura 2019.

“Me tocó un entrenador, sin nombre, que fue la razón por la que me fui de Chivas. Te lo juro, tú me conoces, yo era el primero que llegaba, entrenaba y el último que me iba”, dijo en diálogo con Ramón Morales.

El delantero relató uno de los momentos más complicados que vivió con dicho entrenador. “Me dijo: ‘No, es que a ti te falta sufrir un poco más’, y yo ‘¿cómo? Yo aquí me parto la madre… No, un sufrimiento diferente”.

¿Cuándo volverá a jugar Macías?

JJ tenía todo listo para volver a los terrenos de juego en febrero, pero una nueva lesión lo mantendrá lejos de los terrenos de juego al menos hasta octubre, en el mejor de los casos para el delantero rojiblanco.