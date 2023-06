Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de fútbol, sacudió el mundo deportivo con un anuncio inesperado: sus planes no incluyen la participación en la Copa del Mundo de 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio llegó durante una entrevista con Titan Sports, un medio chino. “Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial“, confesó el rosarino.

El campeón de Qatar 2022 reflexiona sobre su futuro

El futbolista argentino se llevó el trofeo en el último Mundial de Qatar 2022, lo que marcó su quinta participación en este certamen de renombre internacional. Esta victoria llegó después de una serie de desilusiones en torneos anteriores.

En la consagración, convirtió siete goles, siendo el único en la historia en hacerlo en fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final. Así, fue el MVP del certamen.

En las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018, Messi, aunque siempre considerado uno de los más grandes del fútbol, no pudo reclamar el codiciado título. En 2014, estuvo cerca de obtenerlo cuando llegó a la final, solo para ser vencida por Alemania.

El futuro de una leyenda: ¿Se retirará Messi del fútbol internacional?

A sus casi 36 años (cumplirá el 24 de junio de 2023), Messi es sin duda uno de los futbolistas más venerados y respetados de todos los tiempos. Su presencia en cualquier competencia siempre ha sido objeto de gran anticipación y expectativa.



No obstante, las recientes declaraciones del capitán de la Albiceleste parecen indicar que su retirada de la competencia internacional podría suceder antes del próximo Mundial.

Aunque la noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y en el ámbito del fútbol en general, todavía queda esperar para ver cómo se desarrollan las cosas. La decisión final está en manos del maestro del balón, Lionel Messi.