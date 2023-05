Este lunes, el entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, presentó la prelista de jugadores convocados para disputar el Final Four de la Concacaf Nations League. El próximo 15 de junio, el Tri se enfrentará ante Estados Unidos y de ganar, se medirá en la Final ante el ganador de Canadá vs. Panamá.

Se trata de un desafío muy importante para Diego Cocca, quien asumió este año en el cargo. La Nations League es uno de los objetivos de la Selección Mexicana, que debe mejorar su imagen tras lo hecho en Qatar 2022.

Por eso, el entrenador no dudó en tomas algunas decisiones importantes sobre jugadores que se quedaron afuera de la prelista. Nombres como Marcel Ruiz y Alfonso González se han caído desde la primera nómina, pero en Bolavip elegimos las cinco ausencias más destacadas.

Chicharito Hernández

Aunque parecía que el inicio de un nuevo proceso podía reabrirle las puertas de la Selección Mexicana, finalmente Chicharito Hernández no aparece ni siquira en la prelista para el Final Four. El atacante de Los Ángeles Galaxy no atraviesa su mejor momento en la MLS y Cocca optó por otros elementos como Roberto de la Rosa y Jonathan Herrera, además de confiar todavía en Raúl Jiménez.

Héctor Moreno

El zaguero de 35 años parece haber cumplido un ciclo con la Selección Mexicana. Tras participar del Mundial de Qatar 2022, todo indica que Diego Cocca apostará por un recambio generacional en una zona para la que aparecen nombres como César Montes, Israel Reyes, Gilberto Sepúlveda y Johan Vásquez.

Héctor Herrera

Aunque su caso parecía más previsible, no por eso es menos significativo. Después de muchos años siendo una fija en el mediocampo de la Selección Mexicana, Héctor Herrera, volante de 33 años, parece no tener lugar en la consideración de Diego Cocca, quien incluso ha apostado por un joven como Alan Cervantes o mediocentros de la Liga MX como Luis Romo y Aldo Rocha.

Victor Guzmán

La del Pocho Guzmán es otra de las ausencias que más ruido ha generado. Ya desde las últimas convocatorias, varios se preguntaban sobre los motivos para que no esté incluido. Aunque Cocca afirmó que lo seguía deja en claro que no está en sus prioridades al no incluirlo en la nómina de 40 jugadores.

Rogelio Funes Mori

Cocca también parece terminar con una antigua polémica, como lo fue en estos años la presencia de Rogelio Funes Mori en el Tri. El goleador de Rayados ha tenido un buen desempeño en el Clausura 2023, pero parece no ser del gusto del entrenador, quien ya lo había dejado afuera de las últimas convocatorias. ¿Ciclo cumplido?

