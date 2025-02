Javier Hernández no estaría contento con los pocos minutos de juego de los que está gozando en Chivas durante el comienzo de este año. Con el Clausura 2025 y la Concachampions ya en marcha, el histórico delantero del Rebaño le habría lanzado un ultimátum a la directiva amenazando con abandonar la institución a la que regresó en enero del 2024 tras 14 años.

Dicha información fue revelada por Diario Récord, medio que consignó que el histórico goleador del Tri (52 goles) no comprende por qué lo borraron de las alineaciones en los últimos partidos. “Si no me quieren, mejor me voy”, habría sido la frase que enunció el ex Real Madrid y Manchester United frente a los directivos rojiblancos.

Cabe destacar que el futbolista de 36 años participó en cuatro sobre seis partidos posibles en lo que se lleva disputado del Clausura 2025. Sin embargo, su promedio de minutos en cancha es bajo, ya que posee una media de apenas el 32% del tiempo total. En tanto, durante el debut de Chivas en Concachampions ante Cibao jugó solo 18 minutos.

Chicharito Hernández jugó apenas el 32% de los minutos posibles en el Clausura 2025. (Imago7)

En adición a esto, el mencionado portal agregó que la llegada de Alan Pulido -quien regresó a Chivas en este mercado de fichajes- fue “la gota que derramó el vaso” para Chicharito Hernández. Para colmo, el surgido en Tigres UANL logró anotar un gol decisivo en la victoria 2-1 del equipo de Óscar García sobre Xolos, en lo que además fue su primer encuentro tras el regreso al Rebaño.

Los números de Chicharito Hernández en su segunda etapa con Chivas

Chicharito Hernández no está logrando sobresalir en su segunda etapa en Chivas. Con apenas un gol y una asistencia en 24 partidos jugados, el tapatío aún no ha logrado enamorar a una afición que incluso llegó a criticarlo debido a las lesiones que lo han marginado de más de un encuentro.

Así las cosas, habrá que ver cuál es la decisión que tomará Óscar García con el experimentado delantero de cara al próximo partido de Chivas. Vale recordar que los jaliscienses recibirán al Cibao dominicano este miércoles 12 de febrero desde las 19:00 horas por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions, en una serie que va igualada 1-1 tras el empate en tierras caribeñas.