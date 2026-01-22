¿Por qué no juega Gilberto Mora en Panamá vs. México por el amistoso internacional?

Gilberto Mora no está apto para jugar. El joven futbolista de 17 años terminó el último partido ante Atlético San Luis con algunas molestias musculares, pero igual manera se sumó a la Selección Mexicana de cara a los amistosos con Panamá y Bolivia.

No obstante, un día después de llegar a la concentración fue desafectado y devuelto a Tijuana. Tras ser evaluado por el cuerpo médico de la Selección Mexicana se constató que Gilberto no está en óptimas condiciones y se priorizó darle descanso para no provocar una lesión grave.

Si bien no se reveló puntualmente qué es lo que aqueja a Mora, en ESPN comentaron que podría tratarse de una pubalgia, una lesión que demanda paciencia en la etapa de recuperación. Ahora toca esperar a que Xolos revise en profundidad la situación de su jugador para conocer los pasos a seguir.

Gilberto Mora conduce el balón con la playera de Tijuana (GETTY IMAGES)

Una lesión mal tratada podría afectar su participación en el Mundial

No es momento de arriesgar y Javier Aguirre lo sabe. “Se hace lo necesario tenerlo para no afectarlo más”, declaró el Vasco al ser consultado por la situación de Gilberto Mora. La joya de México no debe forzar de más su físico a meses de la Copa del Mundo o podría perdérsela.

Es en este contexto que el cuerpo técnico decidió enviarlo de regreso a México y Aguirre convocó a Alexis Gutiérrez, centrocampista de 25 años que se desempeña en el Club América, en lugar de Gilberto Mora.

En síntesis

