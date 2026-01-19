¿Cómo quedó México? Se reveló el Ranking FIFA de enero tras el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025

Luego del parón de Selecciones por un torneo de gran importancia o por la Fecha FIFA, una cuestión que esperan los amantes de la estadística en todo el mundo es qué lugar ocupa su nación en el reconocido listado que elabora el ente madre del deporte más popular del mundo.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, el Ranking FIFA de enero se dio a conocer de manera oficial este 19 de enero luego de la finalización de la Copa Africana de Naciones 2025, donde terminó Senegal como campeón tras vencer en la definición a Marruecos. Cabe recordar que, en este listado, la mayoría de las selecciones no tuvo actividad oficial, a excepción de los africanos clasificados al torneo.

Precisamente por esto, la Selección Mexicana se vio afectada, ya que fue rebasada por el ganador del torneo. Los Leones de la Teranga subieron 7 lugares y se colocaron en el 12° puesto. El Tri ahora quedó 16°, un lugar por debajo de Estados Unidos, que se mantiene como el mejor equipo de CONCACAF.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La página reveló que el Top 10 también sufrió cambios. Los Lones del Atlas, pese a ser subcampeones, subieron 3 lugares y merieron en los primeros lugares del listado, estando ahora en un histórico 8° puesto, superando a Bélgica, Alemania y Croacia.

La zona de la posición de México sufre cambios por el campeón africano. Por encima del equipo conducido por Javier Aguirre se colocan Italia (13), Colombia (14) y Estados Unidos (15). Por otro lado, por debajo se colocan Uruguay (17), Suiza (18) y Japón (19).

¿Cuáles son las principales posiciones de CONCACAF en el Ranking FIFA?

ver también México vs. Panamá: Día, hora y TV para ver EN VIVO el amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA

Más allá de México, otros países de la región se colocan entre las principales posiciones del listado. Por encima de México solo Estados Unidos (15°) se coloca mejor. Luego, dentro del Top 100 aparecen Canadá (29°), Panamá (33°), Costa Rica (51°), Honduras (65°), Jamaica (70°), Curazao (81°), Haití (83°), Guatemala (94°), Trinidad y Tobago (97°) y El Salvador (99°).

Publicidad

Publicidad

Así quedó el Top 20 del último Ranking FIFA del 2025

1 – España

2 – Argentina

3 – Francia

4 – Inglaterra

5 – Brasil

6 – Portugal

7 – Países Bajos

8 – Marruecos

9 – Bélgica

10 – Alemania

11 – Croacia

12 – Senegal

13 – Italia

14 – Colombia

15 – Estados Unidos

16 – México

17 – Uruguay

18 – Suiza

19 – Japón

20 – Irán

En síntesis