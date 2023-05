Santiago Giménez, el brillante delantero del Feyenoord, hizo su arribo a la Ciudad de México el pasado 30 de mayo. Su retorno no es uno más, sino que se da con el firme propósito de integrarse a la Selección Mexicana que se prepara para enfrentar los retos que el verano trae consigo: la Final Four y la Copa Oro.

Este regreso ha causado revuelo entre los seguidores del Tri, quienes aguardan con expectativa su desempeño en estos compromisos.

Ausencia en el amistoso en Mazatlán

El Tri buscará reconectar con su gente en un amistoso en Mazatlán el 7 de junio, donde enfrentará a Guatemala. Sin embargo, Giménez no estará en este encuentro, lo cual confirmó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Este juego será el primero en la historia de la Selección Mexicana en Mazatlán, aunque la ausencia del delantero del Feyenoord se hará notar.

Ilusión renovada con Diego Cocca

Después de haber quedado fuera del equipo que participó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Giménez ha encontrado en el proyecto de Diego Cocca una nueva oportunidad. El estratega argentino, caracterizado por su cercanía y comunicación constante con los jugadores, ha creado una gran ilusión en el delantero mexicano.

“Para mí es algo nuevo este proceso de Selección, estamos muy ilusionados con Cocca. Hablamos bastante, es un técnico que ha tenido mucha comunicación conmigo y al jugador le gusta porque te da confianza, eso te da para arriba”, expresó Santiago.

¿Futuro en Milán para Giménez?

Santiago Giménez ha tenido un desempeño destacado con Feyenoord, conquistando el título de la Eredivisie y posicionándose como uno de los jugadores más codiciados del fútbol europeo.

Estos logros han despertado rumores sobre un posible fichaje por el AC Milan. Sin embargo, el mexicano ha decidido mantener la calma y no dar crédito a las especulaciones hasta que exista una oferta formal. “Hay interés de otros equipos pero no hay nada concreto ni nada formal, entonces prefiero no hablar hasta que no haya nada formal, hasta ahorita son puros rumores,” afirmó Giménez