En el partido contra el selectivo de Australia, México puso en riesgo su pase a las Semifinales del Torneo Maurice Revello. El equipo mexicano tenía la obligación de sumar al menos un punto para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados en la última jornada del Grupo C.

Sin embargo, los Socceroos salieron motivados y determinados a obtener la victoria, lo que complicó el panorama para el Tri.

Un comienzo prometedor para México

Desde el inicio del partido, la Selección Mexicana se adueñó de la posesión del mediocampo y buscó crear ocasiones de peligro. Aunque, al minuto 49, un error defensivo mexicano fue capitalizado por Noah Botic, quien anotó el primer gol del encuentro a favor de Australia.

A pesar de los esfuerzos del Tri por empatar, los Socceroos marcaron el segundo gol al minuto 87, lo que complicó aún más el panorama de México de cara a la última jornada del Grupo C.

¿Qué necesita México para avanzar a Semifinales?

La situación de México en el Grupo C es delicada, pero aún tiene posibilidades de clasificar a las Semifinales del Torneo Maurice Revello. El Tri necesita que Marruecos no gane ante Panamá y/o que Japón no derrote a Costa de Marfil. Con 6 puntos y una diferencia de goles de +3, México puede clasificar de cualquier forma si Japón o Marruecos no superan su diferencia de goles.

Japón tiene 3 puntos y una diferencia de goles de -1, mientras que Marruecos tiene 3 y una diferencia de 0. Para que el team asiático supere a México, tendría que ganar por al menos 4 goles de diferencia, mientras que Marruecos necesitaría una victoria por al menos 3 goles de diferencia.

El destino de México en el Torneo Maurice Revello aún está en juego, y los fanáticos estarán atentos a los duelos del Grupo C para conocer el desenlace. El Tri necesita mantener la esperanza y esperar que los resultados le sean favorables.