La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los entrenadores empiezan a definir un grupo reducido de jugadores que serán parte de los convocados del torneo. Algunos están asegurados, pero otros pelearán hasta el final para saber si estarán presentes.

Uno de los jugadores que está en una posición incómoda es Santiago Giménez, que pasó por el quirófano a mediados de diciembre para operarse por la lesión que venía arrastrando en el tobillo derecho desde hacía meses. Sin embargo, hace apenas unos días, Massimiliano Allegri, DT del Milan, reveló que “estará ausente por tres o cuatro meses“.

Esto deja una vuelta recién para febrero o marzo, con la incógnita de cómo volverá al ruedo. En las últimas horas, FOX reveló que Javier Aguirre habría tenido una charla con el atacante previo a someterse a la cirugía en el que le mencionó que lo llevará sí o sí sin importar forma física, solo que esté sano.

Javier Aguirre

“Solo necesito que estés sano, no importa tu forma ni tu ritmo. Si estás sano, te llevaré al Mundial”, resaltan lo que se dijo en dicha conversación. El jugador de los Rossoneros ha sido duramente criticado por su rendimiento a la baja en el futbol europeo.

El problema resalta en que cualquier retraso adicional en sus entrenamientos individuales podría dejarlo fuera de la lista final de 26 seleccionados ante la cercanía de la competencia que está a la vuelta de la esquina en territorio norteamericano.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

