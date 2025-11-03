Santiago Giménez fue uno de los jugadores que pudieron salir en el mercado de verano del AC Milan, la posibilidad de irse a la Roma era alta, incluso hasta en los últimos días se esperaron para que esa transacción no se diera, al final Massimiliano Allegri decidió mantenerlo en la plantilla y de esa manera darle una oportunidad más.

El futbolista no ha tenido un mal torneo, pero la afición le exige al mexicano que consiga goles. El delantero ha sido clave en algunos partidos con la idea de mejorar y de demostrar que es necesario para la plantilla, pero lamentablemente el partido en el que no está el equipo logró vencer después de varios empates que arrastraba.

Es por ello que ahora se ha dado a conocer que las cosas se pondrían peor y Giménez ya tendría consecuencias respecto a lo que ha hecho en los últimos partidos y no el goleador que esperaban, es por ello que ahora sólo le darán una última oportunidad para que pueda demostrar que tiene que quedarse en la escuadra.

¿Ya le buscan reemplazo a Santi Giménez en el Milan?

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, dentro de la directiva rossonera habría un tiempo estimado para que pueda cumplir; si en enero el futbolista no demuestra que puede concretar y ser ese goleador que se busca tendrá que dejarlo ir con la idea de que tenga un nuevo equipo, mientras que ya hasta suenan nombres para reemplazarlos.

La misma fuente revela que entre las opciones que están en la mira son Dovbyk (Roma), quien prácticamente ya sonó en el verano para hacer ese intercambio; también se encuentra Zirkzee del Manchester United; Panichelli de Estrasburgo; y finalmente Burkardt del Eintracht Frankfurt. Aunque el hecho de irse podría también complicarle el Mundial 2026.

En síntesis

