¿El Mundial 2026 corre riesgo de suspensión por el ataque de Estados Unidos a Nicolás Maduro y Venezuela?

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y el posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro es el tópico que está en boca de todos este lunes 3 de enero. Las repercusiones crecen con el correr de las horas y, aunque se trata de un conflicto político, podría afectar de manera directa al futbol.

Tomando en cuenta antecedentes recientes y que Estados Unidos es el principal anfitrión de la Copa del Mundo que comenzará en junio de este año, surgió la duda sobre si el país americano podría recibir sanciones por lo sucedido en el ámbito deportivo.

Cuando Rusia inició la guerra con Ucrania, su seleccionado y clubes, así como también deportistas de otras disciplinas, fueron expulsados. Ahora bien, ¿qué dice el reglamento de la FIFA ante situaciones de esta índole y cómo podría verse perjudicado EE.UU?

¿El Mundial 2026 corre riesgo de suspensión?

Según el reglamento de la propia FIFA, por el bombardeo y el secuestro de un presidente, Estados Unidos quedaría inhabilitado a realizar el Mundial 2026 y su selección debería ser expulsada de todas las competiciones internacionales. No obstante, parece difícil que esto efectivamente se cumpla.

Por un lado, Gianni Infantino -presidente de la FIFA- tiene una estrecha relación con Donald Trump y se los ha visto juntos en distintos eventos en el marco de la propia Copa del Mundo 2026 o del Mundial de Clubes que también se realizó en Estados Unidos.

Gianni Infantino le enseña la Copa del Mundo a Donald Trump (GETTY IMAGES)

Por otro lado, solo faltan meses para el Mundial 2026 y ya están confirmadas las sedes. Dada la cercanía del ataque estadounidense en Venezuela con el evento deportivo, resulta difícil creer que la FIFA dé de baja a Estados Unidos como anfitrión.

En síntesis