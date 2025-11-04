El pasado fin de semana el AC Milan disputó un partido ante la AS Roma, el cual se perdió Santiago Giménez después de que el jugador saliera con una lesión en el tobillo a media semana tras la doble jornada frente al Atalanta, el mexicano recibió muchas críticas porque en este tiempo no había conseguido goles y para varios su ausencia en ese partido fue benéfica.

¿Qué le pasó a Santiago Giménez?

Pero nadie sabía lo que escondía realmente, así que este martes, el propio delantero de la Selección Mexicana dio a conocer mediante un comunicado que lleva ya varios partidos arrastrando una lesión en el tobillo, la cual no le ha permitido estar al 100%, con la idea de ayudar al equipo seguía jugando, pero ahora había llegado el momento de que parara.

Esto dejó muchas expectativas porque pone a pensar varias opciones, ya sea que sólo descanse algunos partidos para su rehabilitación o incluso que requiera una cirugía para que pueda recuperarse. La lesión llega justamente en el momento en el que México se prepara para el Mundial 2026 y podría perder la oportunidad de quedarse fuera una vez más.

