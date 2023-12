Fly with the team, así se vivió la mejor experiencia con el Real Madrid

Por más difícil que parezca, los sueños se cumplen y el Real Madrid lo demostró una vez más. Aunque en esta ocasión no fue ganando un juego o un campeonato, sino cumpliendo con el deseo de un aficionado.

Así es, con la dinámica Fly with the team de AdiClub, adidas invitó a un ganador a vivir La mejor experiencia con el Real Madrid, algo que se quedará por siempre grabada en la memoria.

No se trató de un simple premio para Iván Rodríguez,fue un viaje de 6 días con los gastos pagados para él y su acompañante.

Pero tuvo el gran plus de presenciar en vivo un partido Del Real Madrid en UEFA Champions League.

Todo fue felicidad desde el principio, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México recibieron regalitos de adidas para tener un gran viaje.

En Madrid fueron consentidos con un tour por la ciudad, recorriendo lugares icónicos como la Plaza del Sol, Plaza Mayor y, obviamente, la Fuente de las Cibeles, el lugar favorito de los madridistas para festejar triunfos.

Lo futbolero no podía faltar, así que fueron al Museo Legends, al Santiago Bernabéu y Valdebebas, para conocer a Álvaro Arbeloa, entrenador del equipo Juvenil A.

Así vivieron el FC Union Berlin vs Real Madrid

Posteriormente viajaron a Alemania, donde en el Estadio Olímpico de Berlín pudieron vivir el reconocimiento de cancha del Real Madrid, 24 horas antes del encuentro contra el FC Union Berlin en la última jornada del Grupo C de la UEFA Champions League.

Y por si esto fuera propio, se hospedaron en el mismo hotel que el conjunto madridista, además tuvieron un recorrido por los lugares emblemáticos de la ciudad alemana.

Durante el encuentro, tuvieron lugares de lujo, que les permitió disfrutar como pocos de la increíble remontada merengue con gol agónico de Dani Ceballos decretaron el triunfo de 2-3.

Con esa victoria, el Real Madrid selló una fase de grupos perfecta, pues ganó sus seis juegos, dejando en claro sus aspiraciones para esta UEFA Champions League.

El regreso a Madrid, la cereza del pastel

Y cuando parecía que nada podría ser mejor, llegó el viaje de vuelta a Madrid, donde Iván y su acompañante tuvieron el honor de hacerlo en el mismo avión que el equipo.

Por ello, para Iván no había más que palabras de agradecimiento por el gran regalo y excelente organización de adidas, “cada detalle ha sido pensado para vivirlo y disfrutarlo al máximo. El hospedarnos en el mismo hotel que el primer equipo del Real Madrid y viajar en el mismo avión que los jugadores es algo que me ha volado la cabeza. Ha sido una experiencia memorable e inolvidable, la mejor que he tenido”, explicó.

Con esto, se reitera que no todas las dinámicas deben ser tan complicadas para ganar y que vale la pena estar al pendiente de las sorpresas que tiene adiClub en el futuro.