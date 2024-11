Sorpresa en el inicio del ATP World Tour Finals de Turín . Casper Ruud aplastó a Carlos Alcaraz por 6-1 y 7-5 en el debut de la Copa de Maestros para agudizar el mal momento del tenista español, quien llegó al certamen como número 3 del mundo. Sin embargo, hubo dos cuestiones extradeportivas detrás de la llamativa derrota del murciano.

Ruud nunca había podido ganarle a Alcaraz, pero este lunes no lo perdonó y lo superó en dos sets, en el Pala Alpitour de Turín, tras una hora y 27 minutos de partido. No obstante, este torneo no es de eliminación directa y Carlos tendrá la oportunidad de cambiar la cara en sus cotejos restantes de fase de grupos contra Andrey Rublev y Alexander Zverev.

Las dos razones por las que Carlos Alcaraz perdió ante Casper Ruud

Luego de su decepcionante debut en el ATP World Tour Finals, Carlos Alcaraz reveló en diálogo con la prensa: “Unos días antes de venir aquí, estuve enfermo. En Turín me sentí bien durante el entrenamiento, pero en el partido es completamente diferente. No me sentí bien hoy. Esta mañana tuve problemas de estómago, contra Ruud tuve problemas especialmente en los peloteos prolongados”.

Luego remarcó que no quiere poner excusas y aseguró que podría haber jugado mejor. Sin embargo, más adelante comentó la segunda razón por la cual no mostró su mejor nivel este lunes. “Estoy cansado mentalmente. Muchos partidos, pocos días de descanso y poco tiempo para entrenar en casa. Terminas un torneo y tienes que ir a jugar el siguiente al otro lado del mundo. Tengo que encontrar una manera de jugar buen tenis mientras estoy mentalmente cansado”, confesó.

Casper Ruud no pasó por alto el estado de salud de Carlos Alcaraz

Tras el último punto del partido, ambos tenistas se acercaron a la red para saludarse. Fue entonces cuando Casper Ruud le dijo a Carlos Alcaraz “I hope you feel better”, cuya traducción al español sería “que te mejores”. De esta manera, quedó claro que el noruego notó durante el encuentro que el ‘Carlitos’ todavía no estaba al 100% desde lo físico por la enfermedad que lo tuvo a maltraer.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz?

El ATP World Tour Finals de Turín se lleva a cabo del 10 al 17 de noviembre. Sin embargo, las fechas de los encuentros de Carlos Alcaraz contra Andrey Rublev y Alexander Zverev todavía no están confirmadas, aunque sí se sabe que los enfrentará en ese orden: primero el ruso y luego al alemán.