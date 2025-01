Jannik Sinner, número 1 del mundo, se metió en los cuartos de final del Abierto de Australia al derrotar por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 al danés Holger Rune (13°). Sin embargo, el italiano encendió las alarmas durante el transcurso del partido al presentar algunas complicaciones físicas tras el final del segundo set.

Luego de perder el mencionado parcial, al tenista de 23 años se lo notó inquieto y sin poder controlar algunos temblores que le aparecieron en su mano derecha. Posteriormente, abandonó la cancha para recibir atención médica y regresar al cabo de diez minutos. Cabe destacar que el certamen se disputa bajo las altas temperaturas del verano australiano, las cuales en ocasiones pueden estar por encima de los 40 grados.

Una vez consumada su victoria, el actual campeón del Abierto de Australia evitó brindar mayores precisiones respecto de su condición física. “Son condiciones duras, todos sufrimos un poco. No quiero hablar demasiado sobre cómo me encontraba antes del partido”, manifestó.

De todas formas, explicó: “No me sentía demasiado bien. Me ha costado físicamente como a todos lo hemos visto. Vine aquí lo más tarde que pude y sabía que sería muy complicado, porque tenía que jugar contra un gran rival pero también contra mí mismo. No me pasa nada en la pierna izquierda, cuando no me encuentro del todo bien suelo apoyarme sobre esa pierna, simplemente es un tema de salud”.

¿Cuándo y contra quién jugará Jannik Sinner los cuartos de final del Abierto de Australia?

Luego de su victoria ante Holger Rune, Jannik Sinner deberá medirse este martes y con horario aún a definir ante el local Álex De Miñaur (8°), quien superó por 6-0, 7-6 (5) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen (42°).

Cabe destacar que ya están definidos los restantes cruces de cuartos de final, los cuales contarán con el duelo estelar entre Novak Djokovic (7°) vs. Carlos Alcaraz (3°). Además, también jugarán Tommy Paul (11°) vs. Alex Zverev (2°) y Ben Shelton (20°) vs. Lorenzo Sonego (55°).