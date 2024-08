Este lunes 26 de agosto se pone en marcha el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada en el tenis. Y la principal ausencia en el circuito es la de Rafael Nadal, cuatro veces campeón en Flushing Meadows.

Recientemente, Rafael Nadal disputó los Juegos Olímpicos tanto a nivel individual, donde cayó en la segunda ronda ante Novak Djokovic, como en el dobles varonil con Carlos Alcaraz, donde quedaron eliminados en los cuartos de final.

Después de su participación en París 2024, Rafael Nadal decidió comunicar a través de sus redes sociales que se tomaría un descanso y confirmó que no estaría presente en el US Open.

El comunicado de Rafael Nadal

“Hola a todos, escribo hoy para haceros saber que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones eléctricas y especiales nocturnas en NYC en Ashe, pero no creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez“, escribió el español.

La última imagen de Rafael Nadal en el US Open en 2022

“Gracias a todos mis fans de EE. UU. en particular, os extrañaré a todos y os veré en otro momento. ¡La mejor de las suertes a todos por el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Copa Laver en Berlín“, añadió Rafael Nadal en su comunicado.

El español ganó en 2010, 2013, 2017 y 2019 el US Open. La última vez que Rafael Nadal estuvo presente en Flushing Meadows fue en 2022, cuando perdió en los octavos de final ante Frances Tiafoe en cuatro sets. Y aún no se sabe si el tenista volverá a competir en los Estados Unidos.