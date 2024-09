No caben dudas de que Rafael Nadal se ha ganado un lugar como uno de los mejores tenistas en la historia. Más allá de los gustos y las opiniones personales, sus números lo consagran como uno de los jugadores más laureados y ganadores en ese deporte.

El español posee en su vitrina nada menos que 22 títulos de Grand Slam, segundo máximo ganador por detrás de Novak Djokovic (24), 14 de los cuales los ganó en la tierra batida de Roland Garros, su torneo predilecto. Además, el manacorí se consagró campeón en 92 torneos de la ATP a lo largo de su carrera, lo que lo sitúa entre los cinco tenistas más ganadores de todos los tiempos.

Rafael Nadal es el segundo tenista más ganador de Grand Slams. (Imago)

Más allá de esto, la vida de Rafa Nadal no se restringe solamente al tenis, puesto que también es un gran fanático del futbol, deporte en el quees reconocido como un fanático del Real Madrid. En ese sentido, el europeo de 38 años se lo ha visto en más de una oportunidad en uno de los palcos del Santiago Bernabéu apoyando al conjunto merengue.

Rafa Nadal opinó acerca de quién es el mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo

A pesar de esto, Rafa dejó su corazón de lado al opinar sobre una discusión futbolística que ha estado durante muchos años en escena. El español dio su parecer acerca de la disputa sobre quién es mejor jugador entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, eligiendo el argentino que hizo historia en Barcelona por sobre el portugués.

Rafa Nadal afirmó que Lionel Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo. (Imago)

Durante sus pasadas vacaciones en Grecia, dos aficionados abordaron al mallorquín y le consultaron: “¿Podemos hacerte una pregunta? ¿Messi o Cristiano Ronaldo?”. Posteriormente, Nadal contestó: “Messi es mejor, pero yo soy fanático del Real Madrid”.

La emoción de Rafa Nadal por la consagración de Lionel Messi en el Mundial de Qatar

Esa no fue la primera ocasión en la que el tenista dejó al descubierto su fanatismo por el jugador argentino. Sin ir más lejos, luego de la consagración de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, Rafa afirmó sentirse emocionado por el hecho de que Messi lograra ganar su primera Copa del Mundo.

En diálogo con AS de España, aseguró: “Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia se me llenaron los ojos de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz”.

