Aunque la acción inició hace unos cuantos días con la United Cup y demás torneos, lo cierto que es lo importante está a la vuelta de la esquina con el comienzo del Abierto de Australia. El primer Grand Slam del año está calentando motores y se pondrá en marcha este sábado 17 de enero tras haber confirmado su respectivo cuadro con partidos más que interesantes.

En un presente particular del tenis en el que no existen grandes favoritos que se puedan imponer con facilidad por encima del resto de protagonistas del circuito, todos se muestran ilusionados con llegar a la gran definición de la competencia que se desarrollará hasta el 1 de febrero.

En ese contexto, los protagonistas más importantes del ranking ATP ya conocen a sus respectivos oponentes. Para el actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, la primera cita será ante el local Adam Walton, ubicado en el puesto 79 de la clasificación. Por su parte, el último campeón y segundo mejor rankeado, Jannik Sinner, se medirá ante el francés Hugo Gastón, mientras que para Novak Djokovic quedó reservado el duelo contra el español Pedro Martínez.

Nole no aparece como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, ya que Alcaraz y Sinner aparecen un escalón por encima de él, pero al ser su torneo predilecto en el que se consagró en 10 oportunidades distintas, lo cierto es que la experiencia lo puede llevar lejos e ilusionarse con agrandar su legado todavía más.

Por su parte, para la única representante de México, Renata Zarazúa, ubicada en la ubicación 84 del ranking WTA, su oponente en la primera ronda del Australian Open será la checa Marie Bouzkova, quien aparece en el lugar 45 de la clasificación, aunque con posibilidades de ser una oponente que le permite a Zararúa avanzar en la competencia.

Cuadro completo del Abierto de Australia 2026

En síntesis

El Abierto de Australia inicia este 17 de enero y finaliza el 1 de febrero .

inicia este y finaliza el . Carlos Alcaraz debutará ante Adam Walton y Jannik Sinner contra el francés Hugo Gastón.

debutará ante Adam Walton y contra el francés Hugo Gastón. Novak Djokovic enfrentará a Pedro Martínez y Renata Zarazúa a la checa Marie Bouzkova.

