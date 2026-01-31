El mundo del tenis se paralizará este domingo, ante una de las exhibiciones contemporáneas más esperadas. Novak Djokovic, en uno de los bailes finales de su carrera, buscará conquistar el primer Grand Slam del año ante un fenómeno de presente y futuro: Carlos Alcaraz. El serbio y el español se encontrarán cara a cara en la madrugada latinoamericana por la final del Australian Open 2026.

Publicidad

Publicidad

Novak Djokovic se clasificó a la definición del título de esta edición del certamen tras eliminar a Jannik Sinner en semifinales. Venció al italiano en cinco sets por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, para volver a disputar una final de este emblemático torneo.

Por su parte, Carlos Alcaraz sacó pasaje al último partido tras dejar en el camino a Alexander Zverev en semis. Derrotó al alemán también en cinco sets por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5. Así, jugará su primera final del Abierto de Australia.

Djokovic y Alcaraz se reencuentran tras enfrentarse en el US Open 2025 [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La gran final del Australian Open 2026 entre ambos contendientes, al igual que la fase previa, se disputará al mejor de cinco sets. Esto es, el campeón deberá ganar tres sets para quedarse con el trofeo. La misma modalidad se utiliza en los otros Grand Slams masculinos (US Open, Wimbledon, Roland Garros). En un torneo donde ya llegan con mucho desgaste, Djokovic y Alcaraz buscarán liquidar la serie lo más rápido posible.

ver también Carlos Alcaraz busca hacer historia en el Abierto de Australia por dos motivos

Esta nueva definición del Abierto de Australia se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, a partir de las ¡2.30 horas de la madrugada! del Centro de México. Los fanáticos del tenis tendrán que mantenerse despiertos o madrugar mucho para poder seguir el cotejo. El mismo tendrá lugar en el Rod Laver Arena del Melbourne Park, con capacidad para 14 mil espectadores.

En México, el Djokovic vs. Alcaraz se podrá sintonizar en televisión, en vivo y en directo por medio de la señal de ESPN. Además, la final del Australian Open será transmitida en forma online a través de la plataforma Disney+ Premium. Serán las únicas dos pantallas disponibles para seguir la definición del título entre el serbio y el español.

Publicidad