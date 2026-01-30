Carlos Alcaraz y Novak Djokovic serán los protagonistas de una de las definiciones más esperadas de los últimos tiempos en el mundo del tenis. El número 1 del mundo y el serbio se verán las caras en la gran final del Abierto de Australia 2026. En este contexto, te contámos de qué manera no perderte la coronación del primer ‘Grand Slam’ del año.

El español de 22 años, número 1 del mundo, superó a Alexander Zverev (#4) en cinco sets por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 . En un partido que duró casi cuatro horas, ‘Charly’ hizo valer su posición en el ránking y se metió en el duelo por el título de la competencia en Melbourne.

Por su parte, Djokovic dio la sorpresa y superó a Jannik Sinner (#2) en cinco sets para llegar a una nueva final de Grand Slam. La leyenda serbia despachó al ‘Zorro’ contra todo pronóstico y se cruzará con Carlos Alcaraz en un duelo que enfrentará juventud con experiencia.

¿Cuándo se juega el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic?

La gran final del Abierto de Australia 2026 entre el español y el serbio se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, desde el Rod Laver Arena del Melbourne Park. El encuentro decisivo está estipulado para dar comienzo a partir de las 02.30 horas del Centro de México (19.30 hora local de Melbourne).

¿Dónde ver el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic?

La definición del título entre Alcaraz y Djokovic se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo México, por televisión, a través de la señal de ESPN. Además, en el suelo mexicano también podrá seguirse por medio de la plataforma de streaming de Disney+ Premium. Son las dos pantallas con los derechos exclusivos de transmisión del Abierto de Australia en el país.

En síntesis: