Carlos Alcaraz rompió un nuevo récord luego de superar a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026. El número 1 del mundo se quedó con el primer gran torneo del año y se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir los cuatro trofeos de Grand Slam con 22 años y 274 días.

Djokovic había dado la sorpresa al eliminar a Jannik Sinner en semifinales y comenzó ganando la final de este domingo por 6-2 en el primer set. Sin embargo, Alcaraz reaccionó a tiempo y se impuso en los tres sets siguientes por 6-2, 6-3 y 7-5.

El festejo de Carlos Alcaraz tras ganar el Australian Open (GETTY IMAGES)

De esta manera, el murciano ganó el único Grand Slam que le faltaba y sigue escalando en la tabla de máximos ganadores de los cuatro torneos más importantes del tenis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Sin embargo, Carlitos sigue lejos en la tabla histórica que lidera Djokovic.

La tabla de máximos ganadores de Grand Slam

NOMBRE TÍTULOS 1 Novak Djokovic 24 2 Rafael Nadal 22 3 Roger Federer 20 4 Pete Sampras 14 5 Roy Emerson 13 6 Rod Laver 11 7 Bjorn Borg 11 8 Ivan Lendl 8 9 André Agassi 8 10 Jimmy Connors 8 11 Carlos Alcaraz 7

Todos los Grand Slams que ganó Carlos Alcaraz

US Open 2022

Wimbledon 2023

Roland Garros 2024

Wimbledon 2024

Roland Garros 2025

US Open 2025

Australian Open 2026