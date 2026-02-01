Carlos Alcaraz rompió un nuevo récord luego de superar a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026. El número 1 del mundo se quedó con el primer gran torneo del año y se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir los cuatro trofeos de Grand Slam con 22 años y 274 días.
Djokovic había dado la sorpresa al eliminar a Jannik Sinner en semifinales y comenzó ganando la final de este domingo por 6-2 en el primer set. Sin embargo, Alcaraz reaccionó a tiempo y se impuso en los tres sets siguientes por 6-2, 6-3 y 7-5.
El festejo de Carlos Alcaraz tras ganar el Australian Open (GETTY IMAGES)
De esta manera, el murciano ganó el único Grand Slam que le faltaba y sigue escalando en la tabla de máximos ganadores de los cuatro torneos más importantes del tenis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Sin embargo, Carlitos sigue lejos en la tabla histórica que lidera Djokovic.
La tabla de máximos ganadores de Grand Slam
|NOMBRE
|TÍTULOS
|1
|Novak Djokovic
|24
|2
|Rafael Nadal
|22
|3
|Roger Federer
|20
|4
|Pete Sampras
|14
|5
|Roy Emerson
|13
|6
|Rod Laver
|11
|7
|Bjorn Borg
|11
|8
|Ivan Lendl
|8
|9
|André Agassi
|8
|10
|Jimmy Connors
|8
|11
|Carlos Alcaraz
|7
Todos los Grand Slams que ganó Carlos Alcaraz
- US Open 2022
- Wimbledon 2023
- Roland Garros 2024
- Wimbledon 2024
- Roland Garros 2025
- US Open 2025
- Australian Open 2026
