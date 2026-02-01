Es tendencia:
La tabla histórica de ganadores de Grand Slam tras el triunfo de Alcaraz ante Djokovic en Australia

El número 1 del ranking venció en cuatro sets a la leyenda serbia y se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro títulos más importantes.

Por Leandro Barraza

Carlos Alcaraz rompió un nuevo récord luego de superar a Novak Djokovic en la final del Australian Open 2026. El número 1 del mundo se quedó con el primer gran torneo del año y se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir los cuatro trofeos de Grand Slam con 22 años y 274 días.

Djokovic había dado la sorpresa al eliminar a Jannik Sinner en semifinales y comenzó ganando la final de este domingo por 6-2 en el primer set. Sin embargo, Alcaraz reaccionó a tiempo y se impuso en los tres sets siguientes por 6-2, 6-3 y 7-5.

De esta manera, el murciano ganó el único Grand Slam que le faltaba y sigue escalando en la tabla de máximos ganadores de los cuatro torneos más importantes del tenis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Sin embargo, Carlitos sigue lejos en la tabla histórica que lidera Djokovic.

La tabla de máximos ganadores de Grand Slam

NOMBRETÍTULOS
1Novak Djokovic24
2Rafael Nadal22
3Roger Federer20
4Pete Sampras14
5Roy Emerson13
6Rod Laver11
7Bjorn Borg11
8Ivan Lendl8
9André Agassi8
10Jimmy Connors8
11Carlos Alcaraz7

Todos los Grand Slams que ganó Carlos Alcaraz

  • US Open 2022
  • Wimbledon 2023
  • Roland Garros 2024
  • Wimbledon 2024
  • Roland Garros 2025
  • US Open 2025
  • Australian Open 2026
