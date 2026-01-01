El gesto de Gignac que celebra toda la afición de Tigres UANL

El 2026 ya comenzó y con ello, se renuevan las ilusiones de todos los equipos y jugadores que serán parte del Clausura 2026 de la Liga MX. Los equipos entran en la recta final de los preparativos para iniciar el largo camino hacia una nueva estrella.

Y uno de los equipos que va por la revancha es Tigres UANL, subcampeón del torneo luego de perder en manos de Toluca. Tras el último partido, la directiva le dio días suficientes de descanso a sus jugadores, que tienen que reportar a más tardar el próximo sábado 3 de enero.

Sin embargo, una de sus figuras, André-Pierre Gignac, decidió volver antes de tiempo para ponerse en forma. De acuerdo con TUDN, el delantero de 40 años ya se integró a los entrenamientos y se sumó a Marcelo Flores y Édgar López, que reportaron desde este martes 30 de diciembre.

Cabe recordar que la última renovación que Gignac firmó con los Felinos fue este 2025 por un año más, es decir, hasta mediados de 2026. De momento no hay información de una nueva oferta o si el Clausura 2026 será su última oportunidad de ganar un campeonato con los regiomontanos.

El delantero llegó a Méxicopara el Apertura 2015 desde el Marsella de Francia. Después de diez años y 11 títulos, el goleador ha perdido regularidad, por decisión técnica y por las lesiones que no lo han dejado en paz. A pesar de ello, está listo para el que podría ser su último torneo con su equipo.

¿Cuándo y contra quién debuta Tigres UANL en el Clausura 2026?

En lo que respecta al debut de los Auriazules, por la Jornada 1 del torneo nacional enfrentarán a Atlético San Luis en condición de visitante el próximo domingo 11 de enero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Alfonso Lastras de la ciudad de San Luis Potosí.

