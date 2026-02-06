Es tendencia:
¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Santos Laguna por la Jornada 5 del Clausura 2026?

El delantero francés no será parte del duelo de los Felinos ante los Guerreros por una nueva fecha de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

André-Pierre Gignac no será parte del duelo de Tigres UANL ante Santos Laguna por la Jornada 5 del Clausura 2026
Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Santos Laguna chocan este viernes 6 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones. 

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante francés André-Pierre Gignac no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. La razón radica en que el jugador está suspendido por un partido por llegar al límite de tarjetas amarillas. 

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Tigres UANL vs. Santos Laguna?    

Con esta noticia, el volante Marcelo Flores se sumará al conjunto titular y formará una línea de tres volantes ofensivos junto a Diego Lainez y Juan Brunetta. En tanto, Ángel Correa se moverá como punta del equipo, siendo la referencia de área de sus compañeros. 

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Santos Laguna sin André-Pierre Gignac? 

Sin André-Pierre Gignac, el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Guerreros: Guzmán; Garza, Joaquim, Purata, Rodríguez; Gorriarán, Romulo; Lainez, Brunetta, Flores; y Correa

Las probables alineaciones de Tigres UANL vs. Santos Laguna por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

