El plantel de Tigres UANL se encuentra descansando después de la final perdida con Toluca en la Liga MX. Mientras tanto, Guido Pizarro y la directiva ya planean la próxima temporada y la incertidumbre por el futuro de André-Pierre Gignac ya se esclareció.

Publicidad

Publicidad

Según lo revelado por El Francotirador, columnista del Diario Récord, André-Pierre Gignac tiene decidido jugar el Clausura 2026 con Tigres. De esta manera, el delantero francés buscará su sexto título de Liga MX con el club auriazul antes de despedirse de la institución.

El contrato de André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac tiene contrato con Tigres hasta junio de 2026, pero existía la duda sobre su continuidad. Después de la salida de Javier Aquino, otro de los históricos de la última década, el Clausura 2026 podría ser el último torneo de Tigres con el francés y Nahuel Guzmán.

El delantero de 40 años tuvo complicaciones para jugar en el primer semestre por lesiones, pero en el Apertura 2025 pudo conseguir más regularidad y de hecho fue titular en los dos partidos frente a Toluca en la final, aunque también influyó los molestares físicos de Nicolás Ibáñez.

Publicidad

Publicidad

André-Pierre Gignac en la final del Apertura 2025 (Getty Images)

El delantero argentino es uno de los futbolistas que tiene posibilidades de abandonar el club auriazul, por lo que André-Pierre Gignac podría volver a ser muy considerado por Guido Pizarro. De todos modos, lo lógico sería que la directiva invierta en un 9.

ver también Tigres UANL anunció otra baja de peso para 2026 tras despedir a Javier Aquino: ”Gracias por tu magia”

André-Pierre Gignac se encamina a disputar su décimo primera temporada con Tigres. Hasta el momento, la leyenda de Francia convirtió 221 goles en 426 partidos y ganó 10 títulos, entre los que se destacan 5 coronaciones en la Liga MX y 1 de Concachampions.

Publicidad

Publicidad

En síntesis