La Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX contará con un duelo de alto voltaje en la capital nacional. Este sábado 20 de septiembre, Pumas UNAM recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Tigres UANL, que afrontará este partido sin dos importantes referentes.

ver también Juan Brunetta reveló lo que generó Ángel Correa en Tigres desde su llegada a la Liga MX

De acuerdo a lo que manifestó Guido Pizarro en conferencia de prensa, tanto André-Pierre Gignac como Javier Aquino quedan fuera de la convocatoria para emprender el viaje a la Ciudad de México. La intención del entrenador universitario es darles descanso pensando en el juego del miércoles 24 ante Atlas por la décima jornada del campeonato nacional.

“André ya casi está muy bien, ha tenido un golpe en la cabeza del peroné, que se inflamó un poco. La idea es que se quede acá para que pueda estar al cien el miércoles. Es un jugador muy importante para nosotros, que si está al cien nos va a ayudar muchísimo”, dijo Pizarro sobre el francés.

Publicidad

Publicidad

En tanto, acerca de Aquino, indicó: “Él es un jugador que nos aporta muchísimo, adentro y afuera de la cancha, en el vestidor. Y también la idea es que se quede descansando para que pueda estar al cien el miércoles, que para nosotros acá de local va a ser muy importante”.

Tweet placeholder

Cabe destacar que, por un lado, el delantero de 39 años disputó ocho encuentros sobre 12 posibles -teniendo en cuenta Liga MX y Leagues Cup- y anotó un gol en este comienzo de temporada, aunque no participó del reciente juego ante Chivas (0-0). El lateral derecho de 35, que participó del cotejo ante el Rebaño en su totalidad, se ausentará por primera vez en el curso.

Publicidad

Publicidad

¿Ángel Correa de centrodelantero? Esto dijo Guido Pizarro

Por otro lado, Guido Pizarro también se refirió a la posibilidad de utilizar a Ángel Correa en el rol de centrodelantero, destacando la cantidad de variantes que posee el campeón con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 quien fichó por el equipo felino desde Atlético de Madrid este verano.

“Lo puede hacer muy bien, él tiene la capacidad de jugar como media punta, de punta o por las bandas. Lo ha hecho también en selección, en su anterior club. Sabemos que es un jugador que entre líneas se puede encontrar muy bien. Tenemos la suerte que tiene la capacidad de jugar en varias posiciones“, afirmó.