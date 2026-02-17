Nicolás Ibáñez molesto con la directiva de Tigres

Ahora sí se hizo oficial en el conjunto de Cruz Azul la llegada de Nicolás Ibáñez, el jugador logró debutar en la Liga MX con un gol contra su exequipo, Tigres, por lo que fue muy criticado por la afición felina que había sido un gol sencillo, pero que lo festejó de más, algo que muy pocas veces pasa cuando les toca enfrentar a sus exequipos.

Nicolás Ibáñez vs directiva de Tigres

Sin embargo, en una entrevista que tuvo con Adrián Esparza Oteo para TUDN, el delantero celeste dio a conocer cuál fue la razón por la cual reaccionó de esa manera después de la anotación y poco tenía que ver con que quisiera demostrarles a sus compañeros o a la afición, sino más bien era un mensaje para la directiva.

“No por mis excompañeros, ni por la gente, para nada, pero sí molestaron las formas en que me trató la directiva. No hubo una comunicación como me hubiese gustado a la hora de decirme las cosas, entonces por cómo se fue dando el partido y todo, muy duro para nosotros (Cruz Azul) y la verdad se dio muy bien y muy contento que pudimos ganar” Nicolás Ibáñez en TUDN

No ha sido el único que salió mal

Cabe mencionar que no es el primer jugador que sale del conjunto de la UANL con una queja hacia la directiva. Recientemente, el que más habló de este tema fue Javier Aquino, cuando mencionó que le manejaron las cosas a su antojo y al final nadie le ayudó para mantenerse en la plantilla porque era algo que él quería hacer.

También este fue el caso de Veljko Paunovic y de Robert Dante Siboldi, ambos estrategas dejaron ver que la directiva no actuó de la manera en la que se esperaba, por lo que ahora sólo hace falta que en algún momento alguno se decida a decir completamente cómo fueron las cosas para que así no queden como “traidores” como en este caso.

