Tigres UANL dio uno de los grandes golpes del mercado de fichajes al contratar a Uriel Antuna, quien este sábado fue presentado oficialmente en la institución regiomontana. El ahora ex delantero de Cruz Azul compareció en una conferencia de prensa en la que contó con la compañía de Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del club felino.

El atacante de 27 años comenzó a responder las preguntas de los medios de comunicación vistiendo la playera auriazul. Una de las primeras consultas realizadas tuvo que ver con la expectativa que siente al compartir plantilla con las figuras que posee Tigres.

Uriel Antuna respondió las preguntas de los medios vistiendo la playera de Tigres.

Al respecto, el surgido en Santos Laguna se mostró entusiasmado con el hecho de poder hacer historia en la institución. Además, se comparó con un histórico como Damián Álvarez.

“Son jugadores icónicos, como en su momento fue Damián Álvarez. Lo digo por las características que se asemejan a mi manera de jugar. Aprender de ellos es un honor, se aprende de los mejores jugadores. Es uno de los objetivos, dejar una huella así como la dejaron ellos”, manifestó quien suele desempeñarse como extremo derecho.

Convocado para jugar ante Pumas

Este domingo, Tigres se presentará en la capital del país para enfrentarse ante Pumas UNAM en el marco de la sexta jornada del Apertura 2024. Una de las novedades de cara a ese encuentro es la inclusión de Uriel Antuna entre los convocados, por lo que el oriundo de Gómez Palacio podría sumar sus primeros minutos con el equipo regiomontano si Veljko Paunovic así lo dispone.

Al respecto, el jugador se mostró a disposición para formar parte del equipo en el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario desde las 17:00 horas.

“He estado entrenando, no he dejado de entrenar. Estoy disponible para cuando el equipo me necesite”, manifestó Antuna.

