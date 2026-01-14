El pasado fin de semana en donde Tigres consiguió la victoria ante Atlético de San Luis, se dio en la conferencia de prensa la pregunta sobre el posible fichaje de Richard Sánchez y otros nombres en el tintero, por lo que Guido Pizarro respondió a los medios mostrando que sí había un interés real por el exjugador del Club América.

Publicidad

Publicidad

El estratega mencionó que estaban en las gestiones para ver si se concretaba la llegada no sólo de uno de ellos, sino de más fichajes, por lo que abrió la puerta para que el mediocampista pudiera arribar. Había sido precisamente César Luis Merlo quien confirmaba los acercamientos entre ambas partes, por lo que estaban cerca de lograrlo.

El nuevo equipo de Richard Sánchez

Sin embargo, en estos días apareció otro club para el agente del “Cachorro”, el Club Olimpia. Un conjunto que disputa la competencia en primera división de Paraguay. El futbolista regresa a su país con esta escuadra y fue precisamente la misma fuente quien confirmó que llega cedido a préstamo por un año y con la opción de compra.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, las gestiones que tenía con Tigres quedaron fuera, así como la ilusión de algunos aficionados del Club América que lo pedían de regreso en Coapa. Con esto, la idea del paraguayo es poder representar a su país en el Mundial 2026, por lo que estar en la órbita de su liga podría hacer que se le tome en consideración.

El equipo al que llega tiene por el momento un par de duelos amistosos en lo que comienza su competencia y será el viernes 23 de enero cuando arranque el torneo para esta escuadra, por lo que se espera que ya para esa fecha se haya hecho la presentación oficial del ahora exfutbolista de Racing y pueda debutar en la plantilla.

ver también ¿No lo negó? Guido Pizarro y la posibilidad de que Richard Sánchez llegue como refuerzo a Tigres

En síntesis

Richard Sánchez jugará cedido a préstamo por un año con el Club Olimpia de Paraguay.

jugará cedido a préstamo por un año con el de Paraguay. El futbolista paraguayo llega al conjunto guaraní tras su paso por el Racing de Argentina.

de Argentina. Se espera que Richard Sánchez debute el 23 de enero, fecha de inicio del torneo local.

Publicidad