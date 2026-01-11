En este fin de semana uno de los nombres que llamó la atención del entorno de Tigres fue el de Richard Sánchez. La llegada de Rodrigo Dourado al Club América, hizo que las posibilidades que se tenían de traer al “Cachorro” de vuelta al Nido se esfumaran, ya que pese a estar transferible con Racing y querer sumar minutos, en Coapa no le abrieron las puertas.

Hasta cierto punto era entendible que el hecho de que lo dejaran ir recibiendo una cantidad no le permitiría volver porque ahora la directiva azulcrema tendría que desembolsar por algo que ya tuvo y que además no estaba siendo un titular indiscutible con André Jardine, sobre todo porque tampoco es un hombre de confianza como el ex del Atlético de San Luis.

De acuerdo con Multimedios Deportes, el conjunto de Guido Pizarro comenzó a elegir los nombres de los posibles jugadores que podrían llegar al equipo de la UANL y entre ellos el que estaba más avanzado para poder cerrar era precisamente el paraguayo, porque tenía que ponerse a tope si es que quiere ir al Mundial con su Selección.

¿Tigres sí va por Richard Sánchez?

Se sabe que estando en la banca de su conjunto en Argentina no se lograría, por lo que ha sido ofrecido. Ante eso, tras el partido de hoy que jugó Tigres, se cuestionó al propio entrenador si en realidad hay posibilidad de que el paraguayo pueda regresar a la Liga MX con ellos, por lo que dejó ver que está en las opciones, pero que aún se analizan.

“Estamos trabajando junto con la directiva para reforzar el equipo. Hay varias posiciones y varios jugadores que se están trabajando, ojalá pronto podamos concretarlos”, respondió, donde claramente uno de los nombres que le mencionaron fue el de Richard. Al parecer de las opciones no sólo será una y el examericanista podría estar entre ellas.

