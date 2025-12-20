Antonio Mohamed decidió sentar a Hugo González para la revancha ante Tigres luego de su error en la ida de la final que se tradujo en el gol de Ángel Correa. Esta determinación no deja de ser una anécdota porque después Toluca logró ser el campeón de la Liga MX.

Sin embargo, la decisión de Antonio Mohamed trajo polémica principalmente porque el entrenador argentino se terminó peleando con David Faitelson debido a que el periodista lo criticó al técnico de Toluca. Luis García fue el portero titular y fue clave en el partido en el Nemesio Díez.

Unos días después de la final del Apertura 2025 y de la polémica con David Faitelson, Antonio Mohamed finalmente reveló por qué tomó la decisión de sentar a Hugo González: “La decisión es 100 por ciento mía, obviamente consultada con Óscar el entrenador de arqueros y basado en la experiencia que me ha tocado vivir con Hugo González en otras situaciones y cómo yo lo notaba, creía que lo mejor para el equipo era que jugar Luis García”.

“Hugo estaba para jugar, pero él iba a tener un poco más de presión que Luis. Fue una decisión totalmente futbolística, yo creía que era lo mejor para el equipo y nada, son decisiones que se tienen que tomar como conductor de los momentos importantes”, agregó el técnico argentino en una entrevista con TUDN.

“Me basé en que todo era muy rápido. Es más, si era otro rival, seguramente el titular hubiese sido Hugo, pero era todo muy rápido contra el mismo rival y preferí tomar esa decisión”, concluyó Antonio Mohamed en su explicación por la polémica entre Hugo González y Luis García.

El mercado de Toluca

Por otro lado, el entrenador de Toluca manifestó que el club se va a reforzar de cara al 2026. Los objetivos primordiales son incorporar un mediocampista y un delantero “que se mueva por todo el frente del ataque”, aunque Antonio Mohamed también aclaró que puede haber fichajes en otras posiciones dependiendo de cómo se mueva el mercado.

