La final de la Liga MX entre Toluca y Tigres todavía da temas para hablar. Y uno de ellos no ocurrió precisamente en el campo de juego sino que sucedió por fuera, relacionado con la pelea de Antonio Mohamed y David Faitelson que inició luego del título de los Diablos Rojos.

El entrenador argentino se enojó con el periodista porque, según Antonio Mohamed, David Faitelson lo cuestionó desde lo ético y lo moral por la decisión de sentar a Hugo González tras su error en la ida para poner como titular a Luis García en la revancha.

El técnico de Toluca escuchó la crítica del periodista y eso provocó opiniones cruzadas y hasta un intercambio cara a cara entre los protagonistas luego del partido. Después de varios días de lo sucedido, Antonio Mohamed le concedió una entrevista a TUDN y allí pidió disculpas, aunque no a David Faitelson.

Las declaraciones de Antonio Mohamed

“Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación apareció David hablando y en ese momento se me cruzaron los cables, pero me concentré en mi trabajo”, comentó en un inicio el entrenador argentino en el programa ‘Línea de 4’ de TUDN.

“Pero en un momento de la celebración se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara a él. Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso“, agregó Antonio Mohamed sobre lo sucedido, quien luego manifestó que no le molestan las críticas siempre que sean con respeto.

“Me dijo que solamente dio un punto de vista y para mí eso fue un juicio de valor. Si le hubiese querido pegar, le hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado y cada uno por su venida, cada quien con su pensamiento. No tengo nada con ustedes, ni con el canal, ni con la empresa, al contrario. Nunca hubo problema. Las críticas no me hacen nada, son parte de y a mí me parece perfecto, pero totalmente con respeto“, aseguró el DT de Toluca.

De esta manera, Antonio Mohamed le puso punto final a su confrontamiento con David Faitelson por la polémica entre Hugo González y Luis García. El entrenador argentino no se disculpó con el periodista y el comunicador tampoco lo hizo con el técnico, pero al menos el tema ya habría tenido su último episodio.

