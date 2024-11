Este es el tipo de fichajes que reclamaba la afición de Toluca: en un semestre consagratorio, Paulinho se coronó como líder de goleo del Apertura 2024, al terminar la fase regular como el futbolista con más anotaciones del campeonato, muy por encima de sus perseguidores en la tabla.

El artillero, que llegó a Toluca proveniente del Sporting de Lisboa a cambio de ocho millones de dólares, marcó 13 tantos en las 17 jornadas de la primera etapa del torneo, y le sacó cuatro goles de diferencia a su escolta, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, que finalizó ese período con nueve conquistas.

En este sentido, Paulinho habló sobre el premio recibido y aseguró que no está conforme con el éxito individual conseguido, ya que no es su prioridad: su único objetivo es ser campeón con Toluca, y cortar la sequía de catorce años sin títulos de una de las instituciones más grandes de México.

“Desde el primer día que hablé con Renato (Paiva), tenía claro que el objetivo era ser campeón, que el Toluca sea campeón, no yo; obvio que quiero marcar siempre, pero para mí salir campeón de goleo y no salir campeón con Toluca no lo festejaría porque no representaría nada“, sentenció con convicción el mejor fichaje del último mercado de verano del futbol mexicano.

Paulinho sostuvo que ahora está dispuesto a ir a por todo, y que dará el máximo para que el club se quede con el trofeo del Apertura 2024. “Yo fui campeón, sé lo que es ser campeón y es una cosa maravillosa; si salgo campeón de goleo y campeón con Toluca sería perfecto“, expresó el experimentado artillero portugués, muy ilusionado con terminar el año con el título de Liga MX.

Por último, dejó un mensaje a sus compañeros y a los fanáticos, de cara a la Liguilla donde se definirá al ganador del campeonato. “Los campeones son equipos que se hacen fuertes en su casa, tenemos que seguir invictos en casa; nuestro estadio está siempre lleno, a la afición pedirle que continúen apoyando al equipo porque para nosotros es muy importante“, concluyó el delantero, que buscará aportar más goles en la fase final para contribuir a la conquista del certamen.